Bandidos quebram vidro com bloco de concreto, invadem loja e roubam ventiladores

Na manhã desta quinta-feira (23), três suspeitos jogaram um bloco de concreto contra a vidraça de uma unidade da loja Americanas, na rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Em seguida, eles entraram no estabelecimento e levaram ventiladores. Uma testemunha, que trabalha ao lado da loja, afirmou ter visto os três homens carregando os ventiladores para fora do estabelecimento. Eles fugiram em seguida.

O crime aconteceu por volta das 6h30. Os funcionários da loja, que estavam chegando para abrir o estabelecimento, encontraram a vidraça quebrada e os ventiladores levados.

Após a repercussão da notícia, cariocas apontaram que o calor que atinge o Rio de Janeiro pode ter motivado o roubo dos ventiladores. A temperatura na cidade chegou a 38ºC nesta quinta. O aparelho é um dos itens mais procurados durante as ondas de calor. Com o aumento da temperatura, as pessoas buscam formas de se refrescar e os ventiladores são uma opção mais barata e acessível do que o ar-condicionado. A Polícia Militar ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)