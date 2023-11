Seis homens são presos suspeitos de cometer roubos em Ananindeua

Seis homens, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos na madrugada deste sábado (25) por porte ilegal de arma de fogo, no bairro da Guanabara, em Ananindeua. Conforme as informações iniciais, a ação foi realizada por agentes do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), que teriam recebido denúncias feitas por moradores da área.

Conforme as informações iniciais, por volta das 00h30, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia feita moradores que afirmavam que estavam presenciando vários casos de assaltos na área do bairro da Guanabara. Após patrulhar a área por 10 minutos, a guarnição da PM avistou um veículo modelo Gol de cor branca quase idêntico ao descrito pelos populares. Os agentes se aproximaram e ordenaram que o veículo parasse, mas os suspeitos demoraram para sair do veículo e foi e foi possível perceber que eles estavam passando um objeto de mão em mão.

Logo em seguida, a equipe fez uma revista tanto nos suspeitos quanto no veículo em que os homens estavam e então foram encontrados um revólver de marca Rossi, cal.38, oito munições cal.38, três munições cal. 9mm, além de celulares, máscaras e objetos. Todos os suspeitos, assim como os materiais apreendidos, foram encaminhados até a delegacia de Ananindeua, onde foi realizada todas as medidas cabíveis ao caso.