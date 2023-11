Motorista de aplicativo reage a tentativa de assalto e mata suspeito, no Tapanã

Uma tentativa de assalto, na manhã desta quinta-feira (23), terminou com um suspeito morto, na Rua das Orquídeas, no bairro do Tapanã, em Belém. Conforme as informações iniciais, um homem teria tentado assaltar o motorista de aplicativo, mas a vítima reagiu e fez um disparo de arma de fogo contra um dos suspeitos, que morreu ainda dentro do carro.

O caso teria ocorrido por volta de 7h30 da manhã. O suspeito entrou no veículo se passando por passageiro e, utilizando uma faca, anunciou o assalto. Neste momento, o motorista do carro de aplicativo, que seria um militar reformado da Marinha do Brasil, fez o disparo contra o suspeito. Logo depois, o motorista acionou a Polícia Militar e aguardou no local até a chegada dos agentes.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a vítima, um policial reformado da Marinha, contou em depoimento que trabalhava como motorista de aplicativo, quando foi surpreendido com a tentativa de assalto. A vítima atirou contra o suspeito, que morreu. A polícia solicitou perícias para auxiliar nas investigações. O caso é apurado pela unidade integrada do Tapanã."