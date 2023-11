Homem leva tiro no rosto durante assalto em Altamira

Durante um assalto, um homem ainda não identificado oficialmente levou um tiro no rosto, na manhã desta quarta-feira (8), por volta de 6h, no Anel Viário do município de Altamira, sudoeste do Pará. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a vítima aparece no chão, consciente, com marcas de sangue no rosto.

Nas imagens é possível ver que o homem ficou bastante ferido. Uma pessoa que estava gravando narra o acontecimento, perguntando se o responsável pelo disparo tinha roubado a motocicleta da vítima. O homem ferido faz um sinal de afirmação com a cabeça, dando a entender que realmente a moto foi levada em meio ao crime.

"Deu um tiro no outro agorinha nessas mangueiras aqui. Ele levou a tua moto, mano? Pegou na cara o tiro, caramba, cara!", narra o homem que gravou o vídeo. Até o início da tarde desta quarta-feira (8), a reportagem ainda não tinha conseguido informações oficiais sobre a dinâmica detalhada do assalto nem sobre de que forma o suspeito fugiu.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que equipes da Delegacia do município de Altamira estão ouvindo testemunhas e trabalhando para localizar o suspeito do crime, que já foi identificado. "A vítima foi encaminhada para um hospital da cidade e seu estado de saúde é estável", detalha a nota.