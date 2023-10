Tentativa de assalto é registrada em shopping de Belém

Uma tentativa de assalto foi registrada, no final da manhã desta quarta-feira (18), em um shopping do bairro Parque Verde, em Belém. Segundo a polícia, três suspeitos tentaram roubar uma loja de departamentos no 1º piso do estabelecimento, mas fugiram antes de realizar o crime com a chegada da polícia.

Há relatos de tiros efetuados, mas não se sabe quem foi o autor dos disparos. A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.

Nas redes sociais, clientes do shopping fizeram vídeos do caso e mostram a correria de pedestres e, inclusive, a prisão de um suspeito. Na filmagem, é possível ver um policial militar apontando a arma para um homem, que veste uma bermuda marrom e uma camisa preta. Ele se deita no chão, antes de quase ser atropelado por um carro vermelho, perto da catraca de entrada do estacionamento do local, e logo é detido pela PM.

A reportagem também entrou em contato com a assessoria de comunicação do shopping que enviará uma nota sobre o ocorrido em breve.