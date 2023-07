Shopping tem tiroteio em Belém em suspeita de assalto com refém; polícia cerca o local

Uma tentativa de assalto frustrada acabou com a tomada de refém em uma joalheria, com disparo de tiro, corre-corre e pânico no shopping Pátio Belém, na travessa Padre Eutíquio. Lojistas fecharam estabelecimentos. A entrada pela travessa Padre Eutíquio está interditada. Os clientes estão saindo apenas pela travessa São Pedro. A polícia já está no local.

• Veja vídeo exclusivo do pânico gerado entre os clientes

Vídeos que circulam na internet mostram que as lojas do shopping foram fechadas. Segundo informações de testemunhas, seriam dois suspeitos, um se escondeu em uma loja do shopping e outro fugiu pela avenida São Pedro, que dá acesso pelo fundo do shopping. A Polícia está fazendo vistorias nos carros e nos pedestres na avenida São Pedro.

Joalheria no shopping (Linda Ribeiro)