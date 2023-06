Dupla assalta loja dentro de shopping em Manaus e causa tumulto entre clientes; vídeo

Uma dupla de criminosos assaltou uma loja no Amazonas Shopping, em Manaus (AM), na noite da última terça-feira (20). No local, os criminosos renderam funcionários e causaram pânico entre os clientes do centro comercial, que ouviram tiros no estabelecimento. Os suspeitos levaram aparelhos celulares e, até o momento, não foram localizados.

De acordo com a Polícia Militar, ao menos dez celulares, nos valores de R$ 8 mil cada, foram levados pela dupla. A ação teria acontecido por volta das 19 horas, na loja de eletrônicos Bemol.

Após o estabelecimento acionar a equipe policial para atender a ocorrência, os militares fizeram buscas pela região, mas os suspeitos conseguiram escapar, levando os aparelhos.

Em nota, o Amazonas Shopping se manifestou após o ocorrido, informando que não houve feridos após o incidente. O estabelecimento também disse que segue funcionando normalmente, com segurança redobrada, além da guarita policial existente no local.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)