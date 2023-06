Vigilante é encontrado morto em vestiário de escola, em Manaus

Um vigilante de 39 anos foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (20), na escola onde trabalhava, localizada no bairro Flores, na zona Centro-Sul de Manaus (AM). O homem foi encontrado por outros funcionários da instituição, com os pés e mãos amarrados e sinais de estrangulamento e espancamento.

De acordo com a polícia, o vigilante pode ter sido vítima de latrocínio, pois os funcionários notaram a ausência de alguns objetos do local. O corpo da vítima foi localizado por volta das 5h30, na quadra onde fica o vestiário e, na cena do crime, havia uma barra de ferro suja de sangue.

Na escola, a polícia não encontrou sinais de arrombamento nos portões, levando a equipe a acreditar que os suspeitos tenham pulado o muro para adentrar ao local. Até o momento, os suspeitos não foram encontrados e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)