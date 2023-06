Corpo do empresário Raimundo Tonheiro é velado em Capitão Poço

Chegou por volta das 16h30, desta segunda-feira (19), em Capitão Poço, região nordeste do estado, o corpo do empresário Raimundo Gomes de Lima, de 45 anos, conhecido como Raimundo Tonheiro. O empresário morreu após sofrer um grave acidente de quadriciclo, na tarde do último domingo (18), no município. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital municipal e em seguida para Belém de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 5h da manhã desta segunda-feira, no Hospital Metropolitano.

Vídeos feitos por moradores mostram que uma multidão seguiu o carro da funerária pelas ruas do município, em carros e motocicletas, até a residência do empresário onde foi realizado o velório. O enterro será realizado nesta terça-feira (20), no cemitério municipal, logo após a missa de corpo presente que será realizada na igreja Matriz. A prefeitura de Capitão Poço decretou luto de três dias. Ray Tonheiro era o irmão mais novo do deputado estadual Antônio Tonheiro e do prefeito do município, João Tonheiro.

Depoimentos

“Eu nunca vi a cidade parar por causa de alguém e hoje Capitão Poço parou para ver o corpo do Ray passar. A casa dele mesmo sendo do tamanho de um castelo vai ficar pequena para tanta gente que vai querer velar o corpo. Ele era uma pessoa muito querida e do povo”, contou a moradora e cabeleireira Ruthileia Souza.

“O município está de luto. O Ray era uma pessoa muito querida e um grande empresário que contribuiu muito para o crescimento da região”, disse o amigo e empresário Osias Quaresma.

O cortejo foi seguido por carros, motos e caminhões até a residência onde morava o empresário. (Reprodução / Redes sociais)

Como aconteceu o acidente

De acordo com informações de amigos do empresário, o acidente aconteceu em uma trilha localizada em uma fazenda, no município. Ray Tonheiro estava na companhia de vários amigos que também estavam em quadriciclos e em motocicletas.

“Ele era acostumado a fazer essas trilhas com seus amigos e teve essa fatalidade. Tudo indica que como a terra estava bastante escorregadia por causa das chuvas, o quadriciclo derrapou e capotou e o Ray se machucou muito na queda”, disse Osias Quaresma.