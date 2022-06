Um adolescente morreu e outros dois ficaram feridos em acidente entre quadriciclo e carro

Em um acidente entre um quadriciclo e um carro, um adolescente de 15 anos, identificado como Lorenzo Martins Rocha, morreu, e outros dois (Bernardo Rodrigues e Daniel Mencare) ficaram feridos. O desastre ocorreu no município de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na terça-feira (28). Os três jovens estavam no quadriciclo envolvido no acidente.

Segundo informações, o motorista do quadriciclo perdeu o controle e bateu contra um carro que vinha no sentido contrário da pista. O jovem de 15 anos, que teve um traumatismo craniano e parada cardiorrespiratória, ainda foi resgatado com vida, mas não resistiu e veio a óbito às 3h desta quarta-feira (29).

Os outros dois adolescentes foram encaminhados para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, após resgate feito pelo SAMU. O estado de saúde de ambos ainda não foi divulgado.

Quem pode dirigir um quadriciclo?

O artigo 143 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) afirma que é necessária a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” para pilotar um quadriciclo. A CNH só pode ser tirada após completados 18 anos. O veículo precisa estar emplacado e legalizado e não pode circular em rodovias. O uso de capacete é obrigatório e são permitidas apenas duas pessoas no automóvel.

Nota de pesar da escola de Lorenzo Martins:

"Com infinita tristeza, comunicamos o falecimento de nosso aluno Lorenzo. Lorenzo será lembrado por seu carisma, sorriso gentil e amizade sincera. Nosso abraço e solidariedade a todos. Que o sentimento de união se fortaleça para que possamos atravessar juntos esse momento inesperado é difícil. Nossa instituição lamenta está perda e deseja que os familiares, amigos e colegas sejam confortados neste momento. Sem dúvida, Lorenzo deixará saudade em nossos corações".

*(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)