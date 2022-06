Morre no Recife dançarino de brega-funk, Jadson Neiff

O dançarino de brega-funk Jadson dos Santos Estevão, conhecido como Jadson Neiff, morreu no Recife, Pernambuco, nesta quarta-feira (29). Com 22 anos, ele foi vítima de um acidente de moto na BR-232, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata pernambucana.

Após ser socorrido, o artista foi levado ao Hospital da Restauração, no Centro do Recife. A unidade de saúde foi responsável por confirmar a morte de Jadson Neiff.

"A informação que recebi é de que ele estava voltando do interior, de uma festa de prefeitura, e foi desviar de um buraco, mas não conseguiu. A moto caiu no buraco e ele perdeu o controle e bateu na mureta do acostamento", afirmou Thiago Gravações, empresário do grupo e de Jadson.

No momento do acidente, ele estava com a esposa, Dayana Araújo. Ela teve ferimentos leves no pé e na mão. O casal tem uma filha bebê.

O artista fazia parte do grupo Os Neiffs, que reunia jovens de comunidades no Recife que cantam e dançam brega-funk na periferia. Famoso nas redes sociais, o grupo tem mais de 800 mil seguidores em sua página oficial do Instagram. Jadson tinha mais de meio milhão de seguidores.