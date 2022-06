Atriz Marilu Bueno morre aos 82 anos

A atriz Marilu Bueno faleceu nesta quarta-feira (22), aos 82 anos, em um hospital público do Rio de Janeiro, onde estava internada desde o último dia 27 de maio. O motivo da internação não foi divulgad pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Ela possuía mais de 60 anos de carreira no teatro, na televisão e no cinema.

"A direção do Hospital Municipal Miguel Couto lamenta informar que a paciente Maria Luiza Bueno, conhecida como Marilu Bueno, faleceu na tarde desta quarta-feira, 22 de junho. Ela estava internada na unidade desde o final de maio e vinha recebendo todos os cuidados indicados para o quadro", diz a nota divulgada pelo hospital.

A artista está internada desde o último 27 de maio, após ser submetida a um procedimento cirúrgico no abdômen Segundo a Quem, a atriz carioca foi submetida a uma cirurgia no abdômen e o quadro de saúde agravou no último dia 16. O último trabalho de Marilu na televisão foi a novela "Salve-se Quem Puder", em 2020, na qual fez o papel de Dulce. Entre as novelas de sucesso que Marilu atuou, estão "Estúpido Cupido", "Sem Lenço, Sem Documento", "Guerra dos Sexos", "Dona Beija", "Partido Alto", Primo Basílio", "A Gata Comeu", "De Corpo e Alma", "Quatro por Quatro", "Sítio do Pica-Pau Amarelo", "Alto Astral" e "Caça Talentos".