Internada, atriz Marilu Bueno continua em estado grave após cirurgia

A atriz Marilu Bueno continua internada em estado grave em um hospital no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro neste sábado (18), que informou que por meio de nota que a "direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que Maria Luiza Bueno apresenta estado de saúde grave". As informações são da Agência Estado.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, a atriz está internada desde o último 27 de maio, após ser submetida a uma cirurgia no abdômen. A artista está no CTI, sedada e fazendo auxílio de um respirador.



Marilu Bueno esteve recentemente no elenco da novela Salve-se Quem Puder, iniciada em 2020. Entre outros de seus trabalhos marcantes estão as empregadas Olímpia, na peça Trair e Coçar É Só Começar, e Olívia, nas duas versões da novela Guerra dos Sexos.