Atriz Marilu Bueno está internada em estado grave após cirurgia

No Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a atriz Marilu Bueno, de 82 anos, segue internada em estado grave. A artista precisou passar por uma cirurgia no bdômen e está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). As informações são da coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

De acordo com a publicação, ela estaria internada há quase um mês, desde o último dia 27.

Conhecida do grande público, Marilu Bueno trabalhou em novelas como "Guerra dos sexos", "Estúpido cupido", "Sem lenço, sem documento", "A gata comeu" e "Quatro por quatro". Seu último papel na TV foi na novela "Salve-se quem puder", como Dulce Sampaio.

Ainda não se sabe detalhes sobre a sua internação e cirurgia.

Em 2016, ela também foi internada no mesmo hospital. O Miguel Couto é um dos hospitais públicos do Rio de Janeiro que atende casos de emergência.