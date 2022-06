Morre Maria Lúcia Dahl, aos 80 anos, atriz de 'Anos Rebeldes' e 'Anos Dourados'

Morreu, aos 80 anos, atriz Maria Lúcia Dahl. Ela estava internada em um hospital privado e teve a morte confirmada no fim da noite desta quarta-feira (15). Musa da TV nas décadas de 1970 e1980 e veterana no cinema nacional, a artista passou os últimos dois anos de vida no Retiro dos Artistas. As informações são do Extra.

Prestes a completar 81 anos em julho, Maria Lúcia se mudou para o Retiro dos Artistas em fevereiro de 2020, pouco antes do início da pandemia. Ainda não há detalhes sobre o motivo da morte, mas a artista já estava internada há algum tempo, por problemas de saúde, segundo detalhou Cida Cabral, diretora da instituição.

Maria Lúcia fez diversos papeis na TV, em produções como "Anos Rebeldes", em 1992, "Anos Dourados", de 1986, "Dancin' Days", de 1978, e "Espelho Mágico", em 1978. A artista também atuou no cinema e tem trabalhos como roteirista.

O último trabalho de Maria Lúcia na TV foi na novela "Aquele beijo", em 2011, em que viveu a personagem Lena.

Reclusa, ela recebia visitas frequentes da filha, a também atriz Joana Medeiros, que vive hoje na casa da mãe.