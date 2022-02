Marido da ex-BBB Sol Veiga morre após se recusar a tomar vacina

A atriz e ex-BBB Sol Veiga afirmou nos stories do Instagram na madrugada deste sábado que o marido, Tibério Cavagnini, não resistiu á covid-19 e veio a óbito. "Gente, eu achei que nunca ia chegar esse momento, mas o Tibério faleceu às 2h30 [da manhã], tô aqui na funerária, e é isso gente, não sei o que falar”, publicou a ex-participante do BBB4 em seu perfil no Instagram. Na tarde desta sexta-feira (11), ela visitou o marido na unidade hospitalar para acompanhar seu quadro de saúde e se agradou com o tratamento médico recebido.

Ainda ontem, nos stories, ela comentou uma série de comentários que recebeu nas redes sobre não ter “obrigado” o marido a tomar vacina contra a Covid-19. Segundo a atriz, o marido, de 60 anos, não se vacinou por medo de reação.