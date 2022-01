Kathryn Kates, das séries 'Seinfeld' e 'Orange Is the New Black', morre aos 73 anos

Morreu na Florida, nos Estados Unidos, a atriz Kathryn Kates, que, há um ano, lutava contra o câncer. Com 73 anos e uma carreira consolidada, ela participou de grandes sucessos como as séries 'Seinfeld', 'Orange Is the New Black' e 'Law & Order: SVU'.

A agência Headline Talent, que representava a atriz, informou que Kathryn morreu no último sábado (22) e publicou uma nota no Instagram lamentando a perda do talento notável da norte-americana: "A nossa poderosa Kathryn Kates morreu. Será sempre lembrada como uma poderosa força da natureza e adorada pelos nossos corações. É um verdadeiro ícone e vamos sentir a sua falta".