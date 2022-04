Morre atriz Suzana Faini aos 89 anos; causa não foi revelada

A teledramaturgia brasileira perdeu a atriz Suzana Faini. Nesta segunda-feira, 25, foi publicado um comunicado da assessoria de imprensa de um amigo de Suzana, marcando na publicação a filha da artista, Milenka Rangan. A mensagem lamentava a morte da bailarina e atriz de 89 anos.

"Querida amiga, descanse em paz. Nossos profundos sentimentos", dizia o comunicado.

A causa do falecimento não foi divulgada, assim como o horário do velório e também do enterro, que devem acontecer no Cemitério Jardim da Saudade, segundo informações do Gshow.

Nascida em São Paulo, a artista se dedicou à carreira de bailarina dos 19 aos 34 anos. Sua estreia em novelas aconteceu somente em 1969, no folhetim "Rosa Rebelde". Já no cinema, o primeiro trabalho de Suzana aconteceu no longa "Os Paqueras", de Reginaldo Faria.

A artista participou de dezenas novelas na TV Globo, como "Irmãos Coragem" (1970), "Dancin' Days" (1979), "Pai Herói" (1979), "A Favorita" (2008), "Top Model" (1989), "Salve Jorge" (2012), "Escrito nas Estrelas" (2010) e as duas versões de "Selva de Pedra" (1972 e 1986). O último trabalho dela em um folhetim foi em "Espelho da Vida" (2018), na qual viveu dois personagens: Senhora e Albertina. Ela também esteve em um episódio da segunda temporada do seriado "Sob Pressão".

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)