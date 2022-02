Estrela da série “Veneno”, Isabel Torres, morre aos 52 anos

A atriz e apresentadora Isabel Torres, ícone do movimento LGBTQIA+ na Espanha, faleceu nesta sexta-feira, 11, após uma dura batalha contra o câncer. Em 1996, Isabel foi a primeira mulher trans a conseguir o reconhecimento da identidade de gênero no documento de identidade nacional do país. Ela concorreu em concursos de beleza e, na televisão, protagonizou a série "Veneno" sobre a trajetória de outro ícone LGBTQIA+ da Espanha, ícones LGBTQIA+ mais importantes e queridos da Espanha, Cristina Ortiz Rodriguéz.

Há um mês, Isabel Torres se despediu das redes sociais com um vídeo legendado como "My last vídeo". Na ocasião, a atriz relatou ser vítima de um câncer em estágio terminal.

A morte foi confirmada pela família da artosta por meio de um comunicado postado nas redes sociais dela: “Hoje, 11 de fevereiro de 2022, nos despedimos de Isabel. Ainda que sua família e amigos sintam profundamente sua perda, sabemos que onde quer que ela esteja se divertirá como só ela sabe".

“Obrigado(a) por todas as amostras de carinho e preocupação. Ela partiu se sentindo muito amada e acolhida", acrescentou a família na legenda do comunicado.

Isabel teve grande visibilidade com "Veneno". A série está disponível no HBO Max, apresenta as experiências de uma mulher transgênero que alcançou fama com aparições na televisão nos anos 90 e conquistou o público.

Em novembro, Isabel Torres comunicou os seguidores sobre o retorno da doença que vinha enfrentando desde 2020. Na ocasião, ela revelou que os médicos haviam lhe dado um diagnóstico de câncer no pulmão com metástase nos ossos e que tinha recebido a estimativa de pouco de mais dois meses de vida.