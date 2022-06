Assalto em shopping termina com tiroteio entre bandidos e seguranças em Aricanduva, São Paulo

Nesta quarta-feira (29), dois homens armados invadiram o shopping Aricanduva, localizado na Zona Leste de São Paulo.Os suspeitos roubaram uma joalheria e fugiram depois de trocarem tiros com os seguranças do local.

De acordo com testemunhas que estavam no estabelecimento, os dois assaltantes saíram correndo pela porta da frente do local e ainda não foram localizados.

A polícia ainda não divulgou quais foram os produtos roubados e o prejuízo total da joalheria. O shopping segue funcionando normalmente e ainda não divulgou se houve pessoas feridas.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)