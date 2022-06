Criminosos assaltam lavanderia em Icoaraci; vídeo

O circuito interno de câmeras registrou um assalto, realizado por volta das 22h, da última segunda-feira (27), em uma lavanderia, localizada na travessa São Roque, no distrito de Icoaraci, em Belém. O vídeo mostra quatro pessoas sendo abordadas por três criminosos, enquanto aguardavam pelo serviço de lavagem. Após levarem os pertences das vítimas, os assaltantes as deixam trancadas dentro do estabelecimento.

Nas imagens, é possível notar que o primeiro assaltante a entrar no local está com um revólver, já o segundo faz menção como se também estivesse, ele pega uma bolsa que está em cima da mesa e coloca os pertences das vítimas dentro. Poucos minutos depois, um terceiro comparsa aparece para ajudar os companheiros de crime A ação dos criminosos é rápida.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.