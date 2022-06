Trio invade lotérica, assalta e faz clientes reféns no nordeste do Pará

Três homens armados invadiram uma lotérica na tarde da última sexta-feira (24), no município de Nova Timboteua, região nordeste do Pará. O caso aconteceu por volta de 14h na Caixa Econômica da cidade. O dono do estabelecimento e clientes foram feitos reféns pelo trio. Câmeras de segurança flagraram todo o crime. As imagens foram entregues para a Polícia Civil (PC). Ninguém ficou ferido.

Em um vídeo é possível ver o momento em que o proprietário da lotérica abre a porta de uma sala e é rendido por um dos suspeitos, que se passava por cliente. A vítima é levada para outro local com uma arma apontada as suas costas. Neste momento, o dono do local se aproxima de um armário e o suspeito empurra levemente o homem para inspecionar. Em uma imagem rápida, um dos envolvidos chega a examinar outra prateleira.

Depois a câmera muda para a cena dos clientes sendo dominados pelo restante do trio. Eles retornam para a mesma sala onde levaram o proprietário da lotérica e pegam mais dinheiro. A filmagem termina logo em seguida.

No final do dia, a Polícia Militar encontrou o veículo utilizado no crime. O automóvel era modelo Palio e da cor prata e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Nova Timboteua. O carro passará por perícia.

Até o fechamento dessa matéria, os suspeitos não foram presos e permanecem foragidos. A redação integrada de O Liberal solicitou informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda um retorno.