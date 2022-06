Tentativa de assalto termina com dois homens mortos e um preso, no Pará

Na noite de sábado (18), três homens invadiram a residência de um médico cirurgião plástico localizada no Bairro Buriti, em Itaituba, sudoeste do Pará. Durante a tentativa de assalto, a família foi feita refém no local. Com a chegada da polícia e troca de tiros, dois dos suspeitos morreram e um fugiu, sendo encontrado logo em seguida e detido pela guarnição. As informações do blog Júnior Ribeiro.

O caso aconteceu por volta das 19h50, horário em que a Polícia Militar recebeu o acionamento por meio do 190. Equipes do Grupo Tático Operacional (GTO) e das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) foram até o local e fizeram o cerco policial.

Segundo informações, dois dos assaltantes atiraram contra os policiais que, em resposta, atiraram de volta, alvejando os suspeitos Matheus Jonathan Rodrigues Belo, de 20 anos, e Antônio Gean da Silva Mendonça, 28 anos. Ambos morreram na hora.

O terceiro assaltante, identificado como Carlos Ximenes Caldas, de 27 anos, chegou a fugir, mas foi interceptado logo em seguida, em um terreno baldio atrás da residência invadida. Segundo informações, ele já era procurado por roubo de carros, em Santarém.

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma moto bros de cor vermelha, três revólveres, treze munições e um aparelho celular. Todo material apreendido foi levado para 19° Seccional de Polícia Civil para as devidas providências.

A redação integrada de O Liberal aguarda maiores informações da Polícia Civil sobre a prisão e os crimes pelos quais Carlos Ximenes irá responder.