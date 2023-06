Empresário morre após sofrer acidente com quadriciclo em Capitão Poço

O empresário Raimundo Gomes de Lima, de 45 anos, morreu após sofrer um grave acidente de quadriciclo, na tarde deste domingo, 18, no município de Capitão Poço, região nordeste do estado. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital municipal e em seguida para Belém de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 5h da manhã desta segunda-feira, 19, no hospital Metropolitano.

Segundo informação de um amigo do empresário, o acidente ocorreu em uma trilha localizada em uma fazenda, no município. Ray Tonheiro, como era mais conhecido, estava na companhia de vários amigos que também estavam em quadriciclo e motocicletas.

“Ele era acostumado a fazer essas trilhas com seus amigos e teve essa fatalidade. Tudo indica que como a terra estava bastante escorregadia por causa das chuvas, o quadriciclo derrapou e ele caiu e se machucou muito na queda”, disse Osias Quaresma.

Ray Tonheiro era o irmão mais novo do deputado estadual Antônio Tonheiro e do prefeito e Capitão Poço, João Tonheiro. A vítima era casado e pai de dois adolescentes.

A prefeitura de Capitão Poço decretou luto de três dias no município.

A família e os amigos aguardam a chegada do corpo em Capitão Poço onde será realizado o velório e o sepultamento.

“O município está de luto. O Ray era uma pessoa muito querida e um grande empresário que contribuiu muito para o crescimento da região”, disse o amigo e empresário Osias Quaresma.