Execução com tiro no peito marca fim de semana em Marabá

Um homem foi morto a tiro em Marabá, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Genilson Andrade Vieira, de aproximadamente 50 anos. Ele foi baleado no tórax e morreu na hora. Segundo informações da Polícia Civil, Genilson carregava uma faca na cintura no momento do crime.

Ainda segundo o portal Correio de Carajás, o homicídio ocorreu na noite de sábado (17), na avenida Paraíso, no bairro Independência. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do crime, praticado por volta de 23h30. No local, os policiais souberam que o crime foi praticado por dois homens em uma motocicleta.

A Polícia Militar isolou o local do crime até a chegada de equipes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do corpo da vítima.