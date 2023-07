Princípio de incêndio assusta clientes de shopping center no centro de Belém

Um princípio de incêndio assustou clientes de um shopping center localizado na avenida Visconde de Souza Franco, bairro do Reduto, em Belém, na noite desta sexta-feira (21). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram para o empreendimento. De acordo com as primeiras informações repassadas por pessoas que estavam no local, o sinistro teria ocorrido em uma hamburgueria, mas já teria sido controlado, por volta das 19h. Nas redes sociais, chegou a circular a informação de que a ocorrência teria sido um assalto, o que não foi confirmado. Uma correria teria começado e lojas chegaram a ser fechadas.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp