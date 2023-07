Advogado denuncia falso sequestro para evitar pagar R$ 13 mil em compras em shopping

O advogado Rodrigo Barcellos será responsabilizado por falsa comunicação de crime e estelionato após afirmar à Polícia Civil que havia sido vítima de um sequestro como justificativa para não quitar uma dívida de R$ 13 mil em compras realizadas em um shopping.

Nesta sexta-feira (30), os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do advogado, localizada em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo o delegado Ângelo Lages, durante a detenção, Rodrigo confessou o crime na delegacia. Durante a busca, todos os itens adquiridos foram encontrados, juntamente com os documentos que, de acordo com Rodrigo, teriam sido roubados pelos criminosos.

No final de maio deste ano, Barcellos compareceu à Delegacia da Barra da Tijuca, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, relatando que havia sido feito refém por dois criminosos na Avenida das Américas. Segundo seu depoimento aos agentes, sob ameaça de morte, foi obrigado a entrar no estacionamento de um shopping, onde teve diversos itens roubados.

Além disso, o advogado alegou ter entregado seu cartão com a senha para um dos assaltantes, que realizou compras em diferentes lojas do estabelecimento enquanto ele permanecia como refém no veículo. O valor total dos produtos adquiridos ultrapassava R$ 13 mil, e toda a ação teria durado cerca de seis horas.

No entanto, a conduta de Rodrigo chamou a atenção do delegado Ângelo Lages, que decidiu investigar o caso. Após obter as imagens do shopping, a Polícia Civil descobriu que, na realidade, foi o próprio advogado quem realizou todas as compras em lojas de grife, com o intuito de evitar o pagamento pelos produtos.