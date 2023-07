Massoterapeuta que esfregou o pênis em vítima é preso em shopping

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam I) executou, nesta sexta-feira (14), um mandado de prisão preventiva contra um massoterapeuta de 41 anos, denunciado por esfregar o pênis em uma cliente durante uma sessão de massagem em uma clínica localizada em um shopping de Brasília, no Distrito Federal.

Segundo informações da Deam, o homem é alvo de investigação em seis inquéritos por violação sexual mediante fraude e importunação sexual.

Relembrando o caso, em fevereiro, o massoterapeuta foi preso em flagrante depois que a vítima gritou por socorro ao sofrer o abuso. Uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que passava pelo local, deteve o suspeito.

De acordo com as investigações, a vítima procurou a clínica para uma sessão de liberação miofascial nos ombros e o massoterapeuta sugeriu que ela também recebesse uma massagem nas pernas e na barriga. A cliente concordou com o procedimento, e o profissional aproveitou um momento em que deixou a sala por um instante.

Durante todo o atendimento, a vítima permaneceu de olhos fechados. Em determinado momento, o agressor começou a massagear as pernas e a barriga da mulher. Aproveitando-se da vulnerabilidade da cliente, o massoterapeuta subiu na maca, expôs o pênis e o encostou na mulher. Ao abrir os olhos, a cliente percebeu que o massoterapeuta estava apenas com um roupão, sem o uniforme que usava no início do atendimento.

Mais vítimas foram identificadas, aumentando o número de denúncias contra o massoterapeuta. Além dos abusos ocorridos nesta sexta-feira, a Deam já investigava outro incidente envolvendo o mesmo profissional, que teria abusado sexualmente de outra mulher na mesma clínica em janeiro deste ano, durante uma sessão de shiatsu. Naquela ocasião, o agressor também encostou seu órgão genital na cliente, que estava de olhos fechados. Ele chegou a colocar o pênis na boca da vítima, que buscou ajuda no condomínio do shopping.

Durante as investigações, foram obtidas imagens do local, que mostram a vítima bastante abalada após o ocorrido. Os policiais responsáveis pelo caso acreditam que o número de mulheres agredidas pelo massoterapeuta pode ser ainda maior. A Polícia Civil do Distrito Federal ressalta a importância de outras vítimas que tenham sofrido abusos por parte do suspeito procurarem a Deam, localizada na quadra 204/205 Sul, para denunciá-lo.