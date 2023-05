Influenciadora posta vídeo mostrando o pênis do namorado sem querer e viraliza

A influenciadora Tayná Silva Santos causou alvoroço nas redes sociais após um incidente inusitado: acidentalmente, ela compartilhou um vídeo exibindo o pênis de seu namorado.

O incidente ocorreu no TikTok, quando Tayná pretendia compartilhar imagens de sua estadia em uma pousada. No entanto, ela não percebeu que as partes íntimas de seu namorado apareciam no canto de um dos vídeos.

VEJA MAIS

Apenas dois dias depois da publicação a influencer percebeu que o namorado estava "exposto" no vídeo. "Que vergonha, não sei onde me enfiar", explicou a influenciadora.

No Instagram, Tayná rapidamente apagou o vídeo comprometedor e compartilhou uma versão editada, agora livre da cena polêmica. Em tom descontraído, ela escreveu: "Postando de novo sem o erro de filmagem", em uma tentativa de amenizar a situação.