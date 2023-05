Homem pode perder o pênis após maratona de sexo com viagra e ecstasy; entenda

Um homem alemão de 50 anos foi internado em um hospital de Grosseto, na Itália, após passar cerca de 24 horas sob a influência de ecstasy e viagra e pode ter o pênis amputado.

VEJA MAIS

Internado em estado grave, o alemão estava no país para passar as férias com a esposa, quando o casal resolveu utilizar as substâncias para realizar uma maratona de sexo. O uso desregrado de ambas as substâncias teria gerado um choque séptico e necrosado o pênis e o saco escrotal do homem.

Hospitalizado desde o dia 11 de maio, o homem segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital da Misericórdia.

Uso excessivo do viagra

O uso excessivo do viagra, um medicamento comumente prescrito para tratar a disfunção erétil, pode levar a uma série de efeitos negativos. Esses efeitos colaterais podem variar em gravidade e podem incluir:

Dor de cabeça : A dor de cabeça é um efeito colateral comum do uso do viagra, especialmente em doses mais altas. Pode variar de leve a intensa, causando desconforto significativo.

: A dor de cabeça é um efeito colateral comum do uso do viagra, especialmente em doses mais altas. Pode variar de leve a intensa, causando desconforto significativo. Distúrbios visuais : Algumas pessoas relatam distúrbios visuais temporários, como visão turva, sensibilidade à luz ou visão com tonalidades azuladas.

: Algumas pessoas relatam distúrbios visuais temporários, como visão turva, sensibilidade à luz ou visão com tonalidades azuladas. Problemas gastrointestinais : O uso excessivo do viagra pode levar a distúrbios gastrointestinais, como indigestão, azia, náuseas e diarreia.

: O uso excessivo do viagra pode levar a distúrbios gastrointestinais, como indigestão, azia, náuseas e diarreia. Congestionamento nasal : Muitos usuários do viagra experimentam congestão nasal, o que pode tornar a respiração difícil ou desconfortável.

: Muitos usuários do viagra experimentam congestão nasal, o que pode tornar a respiração difícil ou desconfortável. Tontura e vertigem : Alguns homens relatam tontura e vertigem após tomar viagra, o que pode afetar o equilíbrio e a coordenação.

: Alguns homens relatam tontura e vertigem após tomar viagra, o que pode afetar o equilíbrio e a coordenação. Priapismo: Embora seja raro, o priapismo é um efeito colateral sério associado ao viagra. Trata-se de uma ereção prolongada e dolorosa que dura mais de quatro horas e pode requerer atendimento médico imediato para evitar danos permanentes ao pênis.

É importante lembrar que esses efeitos colaterais são mais comuns em casos de uso excessivo ou inadequado do medicamento, ou quando tomado por pessoas que não precisam dele. Portanto, é essencial seguir as orientações médicas e utilizar o viagra apenas sob prescrição e supervisão adequadas.

Ecstasy: a 'droga do amor'

O ecstasy, também conhecido como MDMA (Metilenodioximetanfetamina), é uma droga sintética que atua como um estimulante e alucinógeno. Originalmente desenvolvido como uma substância para auxiliar na terapia psicológica, o ecstasy ganhou popularidade como droga recreativa devido aos seus efeitos estimulantes e eufóricos. No entanto, seu uso recreativo apresenta riscos significativos.

Efeitos recreativos do ecstasy

Euforia e bem-estar emocional : O ecstasy é conhecido por induzir sentimentos intensos de prazer, empatia, amor e conexão com os outros. Pode gerar uma sensação de euforia e aumentar a disposição social.

: O ecstasy é conhecido por induzir sentimentos intensos de prazer, empatia, amor e conexão com os outros. Pode gerar uma sensação de euforia e aumentar a disposição social. Aumento da energia : A droga pode fornecer uma explosão de energia, aumentando a resistência física e mental.

: A droga pode fornecer uma explosão de energia, aumentando a resistência física e mental. Sensibilidade emocional e aumento da empatia: O ecstasy pode intensificar a sensibilidade emocional e a empatia, facilitando a comunicação emocional e aprofundando os relacionamentos interpessoais.

No entanto, é importante ressaltar que esses efeitos positivos são temporários e podem variar de pessoa para pessoa.

Efeitos negativos do uso excessivo de ecstasy

Riscos para a saúde mental : O uso excessivo de ecstasy pode levar a problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, ataques de pânico, confusão e irritabilidade. Em alguns casos, o uso prolongado pode resultar em danos cerebrais e problemas de memória.

: O uso excessivo de ecstasy pode levar a problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, ataques de pânico, confusão e irritabilidade. Em alguns casos, o uso prolongado pode resultar em danos cerebrais e problemas de memória. Hipertermia : O ecstasy pode elevar a temperatura corporal, o que pode levar a hipertermia (aumento perigoso da temperatura) e exaustão física. Isso pode resultar em danos aos órgãos e até mesmo ser fatal em casos extremos.

: O ecstasy pode elevar a temperatura corporal, o que pode levar a hipertermia (aumento perigoso da temperatura) e exaustão física. Isso pode resultar em danos aos órgãos e até mesmo ser fatal em casos extremos. Desidratação : O ecstasy pode levar à desidratação, especialmente quando combinado com atividades físicas intensas e ambientes quentes. A falta de hidratação adequada pode resultar em sérios problemas de saúde, como insolação e disfunção renal.

: O ecstasy pode levar à desidratação, especialmente quando combinado com atividades físicas intensas e ambientes quentes. A falta de hidratação adequada pode resultar em sérios problemas de saúde, como insolação e disfunção renal. Riscos cardiovasculares : O uso excessivo de ecstasy pode levar a complicações cardiovasculares, como aumento da frequência cardíaca, pressão arterial elevada e arritmias cardíacas. Isso pode ser especialmente perigoso para pessoas com condições cardíacas pré-existentes.

: O uso excessivo de ecstasy pode levar a complicações cardiovasculares, como aumento da frequência cardíaca, pressão arterial elevada e arritmias cardíacas. Isso pode ser especialmente perigoso para pessoas com condições cardíacas pré-existentes. Toxicidade: A pureza e a composição do ecstasy podem variar, e comprimidos adulterados com outras substâncias tóxicas podem ser encontrados no mercado ilícito. Essas substâncias adicionais podem aumentar os riscos à saúde e levar a efeitos colaterais graves.

Em casos extremos, o uso excessivo de ecstasy pode resultar em overdose, que pode ser fatal.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)