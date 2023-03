Homem sofre AVC e morre após combinar Viagra com bebida alcoólica

Um homem morreu após tomar duas pílulas de Viagra e ingerir bebida alcoólica na Índia. Ele tomou o dobro da dose indicada do medicamento usado para a disfunção erétil e sofreu um AVC hemorrágico, efeito colateral incomum da combinação.

VEJA MAIS

Os sintomas começaram a aparecer na manhã seguinte ao uso da medicação com álcool. O homem estava na companhia de uma mulher. Ele teria relatado um mal estar, mas se recusou a procurar um médico imediatamente. Quando o quadro piorou, a vítima chegou à unidade hospitalar já morta. A hemorragia reduziu o fluxo de oxigênio para o cérebro.

Na autópsia foi constatado que o nível de álcool no sangue do rapaz era acima do limite considerado seguro e que ele era hipertenso - os especialistas acreditam que a doença também pode ter contribuído com a morte.

De acordo com o Daily Mail, o homem não tinha receita para comprar o Viagra. O tablóide aponta que o medicamento tem sido cada vez mais utilizado de forma equivocada. A pílula pode causar dores de cabeça, de estômago, problemas de pressão arterial, vermelhidão e congestão nasal.