Viagra pode evitar morte de cães que sofrem de pneumonia aspirativa; entenda

Um artigo publicado na revista Galileu mostra que uma nova pesquisa divulgada no American Journal of Veterinary Research aponta que o Viagra (sildenafil) em forma líquida pode evitar a morte de cães que sofrem com pneumonia aspirativa, causada pelo alargamento do esôfago (o chamado megaesôfago). As informações são do portal Notícias ao Minuto.

O alargamento do esôfago afeta os cães por uma disfunção neuromuscular nesse órgão, o qual não produz os movimentos peristálticos requeridos para a digestão da comida. A falta desses movimentos impede que os alimentos desçam até o estômago. Esse processo pode levar o animal a aspirar o que come e, potencialmente, levar à incidência de um quadro de pneumonia por aspiração.

"A literatura diz-nos que muitos cães com a doença morrem de pneumonia por aspiração ou são sacrificados devido à má qualidade de vida oito meses após o diagnóstico", disse em nota a veterinária Jillian Haines, que coliderou o estudo.

Segundo a revista Galileu, as causas da condição podem ser congénitas, ou seja, nascerem com o cão; secundárias, isto é resultarem de uma alteração no órgão ligada a uma patologia ou lesão ou hereditárias.

A pesquisa envolveu dez donos e cães voluntários, que foram separados em dois grupos. Um dos grupos foi tratado apenas com o Viagra (Sildenafil) líquido e o outro, com um placebo. Após serem medicados, os cães ficaram uma semana sem tomarem o fármaco ou placebo e, posteriormente, os grupos foram invertidos.

Durante o processo, foi realizada uma videofluoroscopia para que os veterinários conseguissem visualizar se os cães estavam conseguindo digerir água e comida húmida.

Os tutores dos animais, que não estavam a par se o seu cão tinha recebido Viagra ou um placebo, acabaram percebendo quando os animais usavam o medicamento, devido à diminuição do vómito. No fim do estudo, nove dos dez tutores disseram que houve uma diminuição notória de regurgitação nos cães.

Os cientistas notaram que o Viagra abre, por 20 minutos até quase uma hora, o esfíncter do esófago, algo necessário para que a comida passe para o estômago e não fermente.

