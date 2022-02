Cachorro derruba bolo durante parabéns e rouba 'primeiro pedaço'; vídeo

Um cãozinho da raça Dachshund, também conhecida como “salsicha” roubou a cena durante a comemoração do aniversário de 27 anos de sua dona. No meio dos parabéns, Tobby ficou agitado e derrubou o bolo da aniversariante no chão após balançar a mesa onde ele estava. As informações são do portal O Povo.

O momento aconteceu em Recife, no último domingo (20). “Todo mundo teve uma crise de risos. Foi mais de meia-hora o pessoal rindo. Ninguém conseguia falar e só ria. Foi tudo muito cômico e hilário”, disse Danielly Ramos, dona do cãozinho. Veja o vídeo:

Após a queda do bolo, a festa não acabou. Os convidados se divertiram com o momento, enquanto o cachorro aproveitava o bolo. “Tobby foi correndo comer o bolo.”, lembrou. Parte do bolo foi resgatado e colocaram uma vela para terminar de cantar os parabéns de Danielly.

As imagens foram publicadas nas redes sociais e o que surpreendeu Danielly foi a repercussão alcançada pelo vídeo. “Foi fora do normal. Eu não esperava, fiquei bastante surpresa. O bom foi que divertiu todo mundo. Muita gente começou a me pedir foto de Tobby, ele ficou famoso. Está tendo os cinco minutos de fama dele”, afirmou.

