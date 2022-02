Onde passear com pet em Belém: confira os cafés que aceitam a entrada de cachorros e gatos

Tomar café é indispensável para muitas pessoas. A bebida que é mais consumida no final da tarde, ganha um toque especial quando é saboreada com uma boa companhia: a dos animais de estimação. Além de praças públicas e diversos estabelecimentos privados com área externa, também tem vários cafés pela cidade que aceitam a companhia do amiguinho de quatro patas. Veja os locais que permitem a entrada e permanência de pets:

Restaurante Bar Do Parque (@bardoparque1904)

Endereço: Rua Carlos Gomes, 402-500. Esquina da Avenida Presidente Vargas - Campina, 66017-080

Horário de funcionamento:

Segunda-feira: fechado

fechado Terça a quinta-feira: 17:00 - 00:00

17:00 - 00:00 Sexta-feira: 11h - 01:00

11h - 01:00 Sábado: 08:00 - 02:00

08:00 - 02:00 Domingo: 08:00 - 00:00

Café Casa Namata (@casa.namata)

Endereço: Avenida Conselheiro Furtado, 287 - Batista Campos, 66025-160

Horário de funcionamento:

Segunda-feira: fechado

fechado Terça e quarta-feira: 08:00 - 22:00

08:00 - 22:00 Quinta-feira a sábado: 08:00 - 23:00

08:00 - 23:00 Domingo: 08:00 - 22:00

Café Madame Moselle (@madamemoselleatelie_)

Endereço: Travessa Dom Pedro I, 842 - Umarizal, 66050-100

Horário de funcionamento:

Segunda-feira: fechado

fechado Terça-feira a sábado: 15:00 - 20:30

15:00 - 20:30 Domingo: 08:00 - 12:00, 16:00 - 20:30

Café Amazon Deli (@amazon_deli)

Endereço: Avenida Cmte. Brás de Aguiar, 400 - Nazaré, 66035-442

Horário de funcionamento:

Segunda e terça-feira: 12:00 - 19:00

12:00 - 19:00 Quarta-feira a sábado: 08:30 - 19:30

08:30 - 19:30 Domingo: 08:00 - 12:00

Café Casa da República (@casadarepublica)

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 207 - Campina, 66017-090

Horário de funcionamento:

Segunda-feira : fechado

: fechado Terça-feira a sábado: 08:00 - 12:00, 15:30 - 20:00

08:00 - 12:00, 15:30 - 20:00 Domingo: 08:00 - 12:00

Chez Nous (@cheznous.cafe)

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 188 - Umarizal, 66055-000

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta-feira : 12:00 - 20:30

: 12:00 - 20:30 Sábado : 15:00 - 20:30

: 15:00 - 20:30 Domingo: fechado

Café da paz (@cafedapazbelem)

Endereço: Praça da República, 127 - Campina, 66017-060

Horário de funcionamento:

Segunda-feira: fechado

fechado Terça-feira a sábado: 09:30 - 19:00

09:30 - 19:00 Domingo: 09:00 - 12:00

Endereço: Edifício Manoel Pinto da Silva. Avenida Serzedelo Corrêa, 15 - Nazaré, 66025-240

Horário de funcionamento:

Segunda-feira a sábado: 09:00 - 20:00 Domingo: 09:00 - 15:00

