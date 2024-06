Esposa de 'Alemão', líder do assalto ao Banco Central, pede R$ 2 milhões à Netflix

Rosângela Oliveira Pontes, esposa de Antônio Jussivan Alves dos Santos, mais conhecido como "Alemão", do assalto ao Banco Central, trava uma disputa judicial com a Netflix. Ela requer uma indenização de R$ 2 milhões por danos morais e materiais, após ter sua imagem veiculada na série documental “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central", que trata da investigação em torno do crime.

A defesa de Rosângela destaca que a autora da ação judicial, iniciada em maio de 2023, não autorizou a veiculação de sua imagem, “muito menos foi informada de que estaria participando de uma série a qual seria veiculada em rede mundial de streaming".

O advogado de Rosângela, Anderson Amâncio, aponta ainda que, após a série, a esposa do criminoso tem passado por “situações vexatórias, constrangedoras e humilhantes", o que estaria a impedindo de sair de casa.

Após a 31ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza julgar a ação como improcedente, no último dia 24 de maio, a defesa dela irá recorrer da decisão. O requerimento pede ainda a suspensão da veiculação da minissérie, sob pena de multa diária inicial de R$ 50 mil.

Liderado por "Alemão", o assalto ao Banco Central, em Fortaleza (CE), aconteceu em agosto de 2005. O crime resultou na subtração de R$ 164 milhões, entre joias e dinheiro.

Rosângela e Alemão foram presos em fevereiro de 2008, no Distrito Federal. Primeiro os policiais federais prenderam Alemão em uma revendedora de pneus e, em seguida, a esposa foi capturada onde o casal estava morando - um sítio de nome "Rancho Fundo", em um local isolado nas cercanias de Brasília.