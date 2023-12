A Netflix está fora do ar? Usuários relatam problemas no streaming na noite desta segunda (11)

Na noite desta segunda-feira (11), a Netflix ficou fora do ar para alguns usuários. De acordo com o Downdetector, site que monitora o funcionamento de plataformas online, o serviço de streaming está apresentando instabilidade desde às 19h21. No entanto, o pico de notificações aconteceu às 19h51, com 780 sinalizações sobre o problema.

Na plataforma X (antigo Twitter), usuários também comentam sobre a queda da plataforma. “Eu achando que só a minha Netflix estava com problema, mas já vi que é com todo mundo”, comentou uma usuária. A queda da plataforma não parece ser restrita apenas ao Brasil, já que existem comentários vindos de usuários dos Estados Unidos e de outros países da América Latina.

No site oficial da Netflix, não há informações sobre a queda de serviço. Na aba de ajuda da plataforma, a empresa informa que não está com interrupção no serviço de transmissão online.