Bradesco: Instabilidade no aplicativo do Banco afeta clientes em todo o país nesta segunda (11)

Nesta segunda-feira (11), clientes do Banco Bradesco relataram dificuldades para acessar as contas por meio do aplicativo em todo o país. Ao tentarem realizar o acesso via celular, depararam-se com uma mensagem indicando que "algo deu errado por aqui" e que era possível "acessar a sua conta pelo Internet Banking (computador) ou, se preferir, voltar mais tarde".

A instabilidade também afetou transações via Pix, impedindo clientes de receberem valores de outras instituições financeiras. A mensagem recebida ao tentar realizar transações Pix indicava que “a instituição Bco Bradesco S.A não está aceitando pagamentos. Você pode tentar novamente mais tarde”.

A insatisfação dos clientes foi expressa nas redes sociais, onde as reclamações aumentaram significativamente. Usuários questionaram a funcionalidade do aplicativo, destacando a importância de um serviço eficiente. No Google Trends, ferramenta que monitora buscas em tempo real, observou-se um aumento expressivo nas buscas por "Bradesco fora do ar" por volta das 16h40 desta segunda-feira.

Até o momento, o Banco Bradesco não forneceu informações sobre a causa da instabilidade nem sobre a previsão de normalização do sistema. A situação permanece em desenvolvimento.