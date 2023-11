Clientes do Bradesco relatam que dinheiro 'sumiu' das suas contas: 'meu saldo ainda está negativado'

Na manhã desta segunda-feira (27), alguns clientes do banco Bradesco reclamaram do "sumiço" de dinheiros de suas contas. O site de monitoramento Downdetector, chegou a registrar 173 reclamações de usuários contra o Bradesco, por volta das 10h, quando houve pico no número de relatos contra a instituição.

A maioria das reclamações (90%) envolve problemas com saldo na conta digital. Nas redes sociais, alguns clientes afirmam que o dinheiro sumiu das contas - há casos, inclusive, em que o saldo amanheceu negativado.

"Meu extrato não bate com o saldo. Simplesmente o dinheiro sumiu. Liguei para o SAC não atende!", relatou uma cliente.

"Obrigado @Bradesco vocês negativaram minha conta, deixaram minha mãe sem aposentadoria sendo que ela precisa de medicamentos e até agora não se pronunciaram. Várias reclamações e até agora NADA. O Procon vai ser acionado", escreveu outro usuário.

Respondendo a alguns internautas, o perfil oficial do banco afirmou que o problema será solucionado "em breve".

"Olá! Estamos cientes e em breve o ocorrido será solucionado. Por favor, acesse sua conta mais tarde", respondeu a um internauta.

O banco explica que o seu processamento noturno "não atualizou corretamente o saldo da conta corrente de um grupo reduzido de clientes".