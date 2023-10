Bradesco fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade no aplicativo

O aplicativo do Banco Bradesco apresentou instabilidade sexta-feira (06), impossibilitando os usuários de acessarem às funções do app. Pelas redes sociais, usuários reclamaram dos transtornos gerados. De acordo com o Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, mostra que a mal funcionamento iniciou por volta de 11h30 e ultrapassou as 500 notificações às 12h28.

Ao total, 76% dos usuários que fizeram reclamações não conseguem fazer login do aplicativo móvel, 13% não conseguem fazer transferência Pix e 12% estão com dificuldade para utilizar o internet banking no navegador.

Na plataforma on-line do banco, uma mensagem indicava que o serviço estava com alguma instabilidade: "Algo deu errado por aqui..." Como alternativa, o banco sugeriu que utilizasse a conta pelo navegador ou que aguardasse a normalização do sistema. "Mas você pode acessar sua conta pelo Internet Banking (computador) ou, se preferir, voltar mais tarde.", aconselhou o banco.

Mensagem na tela principal do app alerta a instabilidade e sugere alternativas (Divulgação/Gabriel Bentes)

No X (ex-Twitter), o nome do banco parou nos Trending Topics, como um dos assuntos mais comentados. Nas publicações, os usuários relatam que o aplicativo não está possibilitando o acesso da conta, com uma mensagem alertando a falha. Veja:

Respondendo às reclamações, a conta do Bradesco no X informa que "os acessos serão normalizados".

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de OLiberal.com)