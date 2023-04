Faz o pix! Veja quanto a Copa do Brasil rendeu para Remo, Paysandu e Águia entre cotas e bilheterias

A Copa do Brasil chegou ao fim para os clubes paraenses. Águia, Remo e Paysandu foram eliminados na terceira fase, mas não sem antes alcançar cotas milionárias. Nesta disputa interna das equipes do estado, o Leão levou a melhor, no total angariado. O Azulão ficou à frente inclusive do Bicola, nesta disputa.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Confira agora quanto cada um arrecadou no ranking dos representantes do futebol do Pará na edição 2023 do torneio.

VEJA MAIS

Remo

Apenas com a cota de participação, o Remo já ganhou R$ 3,75 milhões. Além disso, somando as rendas líquidas das partidas contra Vitória-ES, São Luiz-RS e Corinthians, pelas três fases, o clube já arrecadou no total R$ 6.086.626.

Águia de Marabá

Assim como o Remo, o Águia alcançou R$ 3,750 milhões de cota ao participar das três primeiras fase. O Azulão eliminou Botafogo-PB e Goiás para chegar à terceira etapa da Copa do Brasil. Ao somarmos as rendas líquidas, o Águia angariou no total R$ 3.855,246.

Paysandu

Por ser o campeão da Copa Verde, o Paysandu entrou diretamente na terceira fase da Copa do Brasil. Com isso, o clube bicolor arrecadou R$ 2.1 milhões de cota. Com a renda líquida de R$ 833.013,05 contra o Flu, no Mangueirão, o Papão conseguiu arrecadar R$ 2.933,013 nesta Copa do Brasil de 2023.