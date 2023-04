Paysandu anuncia a dispensa de dois dos jogadores 'importados' para a temporada; veja

A lua de mel entre o Paysandu e alguns jogadores tidos como "importados" esfriou após cerca de quatro meses de união estável. Nesta quinta-feira, a diretoria do clube anunciou através de suas redes sociais o desligamento do meia venezuelano Robert Hernández e do volante paraguaio Jorge Jiménez. Ambos estavam no plantel desde o início da temporada.

O primeiro a desembarcar em Belém foi Jiménez, de 30 anos, que esteve no Ituano antes de reforçar o time bicolor. Pelo clube ele disputou 15 partidas, divididas entre Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil, sem marcar gols.

Já o companheiro venezuelano, também de 30 anos, chegou ao bicolor no início de fevereiro, após disputar a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana pelo Deportivo Táchira, um dos maiores clubes do país. Pelo Papão da Amazônia foram sete partidas e um gol marcado.

No comunicado divulgado, o clube foi breve e desejou sorte aos atletas, que de acordo com informações que circulam na internet, podem estar indo em direção ao futebol Amazonense, mais precisamente o Amazonas FC, que vai disputar a Série C deste ano.

"O Paysandu Sport Club informa que o volante Jiménez e o meia Robert Hernandez não fazem mais parte do elenco bicolor. As rescisões foram em comum acordo. O clube agradece os serviços prestados".