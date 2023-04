FPF muda Paysandu x Águia para o Mangueirão e Papão faz casadinha de ingressos do Parazão e Série C

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou em seu site oficial a tabela atualizada do Campeonato Paraense, com o jogo de volta da semifinal entre Paysandu x Águia de Marabá no Mangueirão. A instituição acatou o pedido da diretoria do Paysandu em mandar a partida no Colosso do Bengui, às 19h do próximo sábado (29), às 19h, já que o jogo anteriormente estava marcado para a Curuzu. Após confirmação da FPF para o jogo no Mangueirão, o Paysandu iniciou a venda de ingressos com “casadinha” Parazão e Série C.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, informou ao O Liberal, que o pedido de mudança para o novo Mangueirão é poupar o gramado da Curuzu, já visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, que inicia no começo do mês de maio. Os ingressos para Paysandu x Águia de Marabá, já estão disponíveis e a diretoria bicolor disponibilizou bilhetes no formato “casadinha”, contemplando o jogo contra o Águia, pelo Parazão e a estreia do Papão na Série C, contra a Aparecidense-GO.

Casadinha

Somente o ingresso para a partida contra o Águia de Marabá custará R$30 o setor de arquibancada e R$50 a cadeira, além de R$100 o camarote e R$150 o restaurante. Já o torcedor que queira acompanhar as partidas contra o Águia, pelo Parazão, e contra a Aparecidense-GO, pela Série C, pagará R$50 nos dois ingressos. A casadinha é apenas para o setor de arquibancada.

VEJA MAIS

Meia-entrada

Os bilhetes para estudantes de Paysandu x Águia custarão R$15. Os ingressos serão vendidos no sábado (29), dia do jogo, a partir das 13h, no Mangueirão, nas bilheterias do Portão B1, limitados a 200 ingressos.

Gratuidades

Os idosos e Pessoas Com Deficiência (PCD) podem adentrar ao Mangueirão para assistir Paysandu x Águia. Basta apresentar a documentação necessária no Portão B4 do Colosso do Bengui. Os bilhetes serão limitados a 100 idosos e 100 PCD.

VEJA MAIS

Cenário atual

Paysandu x Águia de Marabá se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal do Parazão. O Papão venceu a primeira partida por 1 a 0 e possui a vantagem do empate para avançar à final do Campeonato Paraense. Ao Azulão resta vencer o Paysandu por dois gols de diferença para seguir de forma direta na competição ou vencer por um gol de diferença para levar a decisão da vaga para as disputas de pênaltis.

Se liga!

Papão x Águia terá a transmissão lance a lance pelo OLiberal.com a partir das 19h. Enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.