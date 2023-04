Time do Paysandu entra em campo contra o Fluminense acompanhado de crianças autistas; veja

Em um momento de aquecer o coração, os jogadores do Paysandu fizeram a clássica entrada no campo acompanhados por crianças autistas do Instituto Saber, para a partida contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, na última terça-feira (25). Com a campanha “Quando você se envolve, as peças se encaixam”, os mini torcedores do Bicolor foram ao campo com fones de ouvido abafadores de ruídos, já que os alto volumes incomodam os sentidos.

Além da entrada em campo, o Paysandu, por meio das redes sociais do clube, pediu que torcedores fizessem silêncio no Estádio durante o momento, para que os altos volumes também não fossem um grande incômodo para os “mini queridos”.

Veja o momento: