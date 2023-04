Família bicolor, Círio de Nazaré e mais: conheça a relação do novo reforço do Paysandu com o Pará

O Paysandu apresentou nesta quarta-feira (26), na Curuzu, o meia Leandrinho, de 26 anos. O jogador, que já teve passagens por clubes importantes do futebol brasileiro e também por Portugal, revelou durante entrevista de apresentação sua forte relação com o Papão e o Estado do Pará, apesar de ser natural do Rio de Janeiro.

Leandrinho destacou o desafio de atuar pelo Paysandu, time da sua família e do seu avô. Ele contou que desde pequeno tem uma ligação muito grande com o clube e já recebeu camisas, o que aumenta ainda mais o seu orgulho em representar a instituição.

"Eu comecei jogando na base do Flamengo, depois me profissionalizei no Botafogo, fui para Portugal e voltei para o Operário. Agora estou aqui no Paysandu, um grande desafio da minha carreira, até porque é o time da minha família. É o time do meu avô. Desde pequeno eu tenho uma ligação muito grande com o clube. Recebi camisas, então é um orgulho grande representar esta instituição e parte da minha família", explicou.

O jogador teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro A grande dúvida em torno da vinda de Leandrinho são as condições físicas. O jogador atuou pelo Operário, em 2022, mas fez apenas seis partidas e está sem jogar desde outubro.

Em 2021, o meia teve uma participação importante, com 23 jogos e quatro gols. No entanto, uma lesão no joelho o tirou por quase um ano dos gramados.