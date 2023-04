Família inicia campanha para menino de 11 anos com câncer no fígado; veja como ajudar

A família do pequeno Gabriel Henrique, de 11 anos, iniciou uma campanha para arrecadar produtos de higiene pessoal, além de uma cadeira de rodas e de banho. A criança foi diagnosticada há cinco meses com câncer no fígado, cerca de 14 cm, com metástase para o pulmão. Os pais, que moram no bairro do Tapanã, em Belém, estão desempregados e contam somente com o apoio de amigos e familiares nesta fase de tratamento quimioterápico no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo

A mãe, Érica Pantoja, disse que está difícil arcar com as despesas básicas, que vai desde a alimentação específica, os medicamentos e o transporte da criança para a unidade oncológica. Somente o traslado para o atendimento médico e exames dá cerca de R$ 800 ao mês. “Normalmente ele interna uma vez na semana e passa no máximo quatro dias. O intervalo de uma sessão para outra dura sete dias. A cada três sessões, ele é liberado por mais 15 dias para se recompor. É sempre uma dificuldade, mas a gente vai vencer”, explica.

A mãe lembra que a criança não sentia nenhum incômodo na região próximo ao fígado. Foi durante uma brincadeira de aviãozinho que o pai o carregou, Gustavo teve dor e a família notou um nódulo lado direito do corpo. Após o rastreio veio o diagnóstico. Nos próximos dias, Gustavo vai precisar passar pela primeira cirurgia. Os itens mais urgentes são:

Cadeira para o banho

Cadeira de roda infantil

Gases

Soro

Algodão

Luva

Máscara descartável

Álcool 70

Óleo de girassol

Lenço umedecido

Onde doar?

A família está recebendo as doações na própria residência, que fica na Rua Paulo Guilherme, quadra D, número 9, no bairro Tapanã. Quem preferir, pode fazer transferência em dinheiro via pix: ericapantoja1988@gmail.com (Banco Itaú).