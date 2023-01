Câncer de fígado: região Norte pode ter 750 novos casos em 2023, revela pesquisa

Na última estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) sobre novos casos de câncer no Brasil em 2023, um tipo específico da doença entrou no ranking dos cânceres mais prevalentes na região Norte: o câncer de fígado, sendo o sétimo que mais acomete homens e o oitavo que mais acomete mulheres na região. O Inca calcula que, em 2023, haverá 750 novos casos da doença no norte do país.

De acordo com a pesquisadora da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Inca (Conprev), Marianna Cancela, o câncer de fígado na região norte está relacionado a infecções hepáticas e doenças hepáticas crônicas. A oncologista clínica Danielle Feio, do hospital de referência no tratamento de câncer no Pará, o Ophir Loyola, e do Hospital Universitário João de Barros Barreto, explica essa relação:

"Os fatores de risco para o hepatocarcinoma são os vírus da hepatite B e C, cirrose hepática e o alcoolismo. São alterações que destroem o tecido hepático e levam à predisposição deste câncer. O tabagismo também é considerado um fator que pode influenciar no desenvolvimento de todo câncer, da mesma forma como do de fígado”.

A oncologista menciona o dado da American Cancer Society, que aponta que somente 18% dos pacientes diagnosticados com câncer de fígado estarão vivos daqui a cinco anos, evidenciando como a doença tem se tornado preocupante a nível global. “Ele é a terceira causa de morte por câncer no mundo”, acrescenta a médica.

Oncologista explica sobre câncer de fígado e por que a doença preocupa. (Carol Sales)

Sintomas e tratamentos

Danielle Feio explica que o câncer de fígado pode ser muito silencioso no começo, mas progride com sintomas como aumento do volume do abdômen, mesmo quando o paciente apresenta súbita perda de peso, inchaço nas pernas e sinais de icterícia, como pele e olhos amarelados. A doença também pode provocar sangramento digestivo e comprometimento do esôfago. Assim como na maioria dos cânceres, o hepatocarcinoma tem maiores chances de cura quanto mais cedo for diagnosticado.

"O tratamento depende muito do estadiamento: se a doença é avançada ou localizada. Se for localizada, o tratamento cirúrgico tem mais chance de sucesso. Se for uma doença avançada, a gente tem a opção de quimioembolização e radioembolização. Se o paciente tiver condições clínicas, também é uma opção fazer o transplante. Mas quando não tem essas opções, a gente tem o caminho dos medicamentos. Mas deixando bem claro que o tratamento no início tem mais chance de cura”, explica.

Prevenção começa pela vacina

Prevenir o câncer de fígado é possível por meio de um estilo de vida saudável, mas, antes de tudo, a oncologista salienta a importância da vacinação adequada contra o vírus das hepatites B e C – o que eleva, de modo cientificamente comprovado, as chances de o indivíduo estar protegido contra a doença.

"Mas se o paciente já tiver hepatite B ou C, a indicação é tratar da maneira mais precoce possível para que o vírus não destrua o tecido hepático. A terceira opção é a identificação dos fatores de risco para qualquer tipo de câncer e minimizá-los, realizando acompanhamento para uma detecção precoce. Então, não fumar, não beber, praticar atividade física, diminuir a ingestão de açúcar e gordura, manter um peso adequado e seguir o acompanhamento com seu médico são medidas que ajudam na prevenção”.

Câncer de próstata e de mama ainda lideram incidência no Norte

No ranking dos dez tipos de câncer mais comuns na região norte, o câncer de próstata lidera as ocorrências em homens, podendo chegar a 2.760 novos casos em 2023. Em mulheres, o câncer mais prevalente é o de mama, podendo contabilizar 2.410 novos casos no ano que vem. Na avaliação da oncologista, apesar de mais conhecidos, esses tipos de câncer continuam nos primeiros lugares em ocorrência, entre outras razões, por um reflexo da pandemia de covid-19:

"Nós tivemos dois anos de diminuição abrupta de cirurgias e biópsias. Nesses dois anos, os pacientes foram menos diagnosticados e menos operados. Observou-se que os diagnósticos demoraram mais para acontecer. Por isso que tivemos essa queda. Agora a procura está maior, o diagnóstico também aumentou muito e, até mesmo, muitos pacientes estão chegando com a doença muito mais avançada. A gente tem recebido tumores de próstata e mama mais volumosos, ou seja, uma doença que progrediu nesses dois anos que essas pessoas ficaram em casa”, pondera.

Danielle também orienta que, para prevenir esses tipos de cânceres, o público também adote hábitos alimentares e de vida saudáveis e que, em caso de histórico familiar, que comece um acompanhamento médico o mais cedo possível para garantir diagnóstico precoce.

Número de novos casos de câncer no Norte em 2023

Em homens

Próstata - 2.760

Estômago - 1.200

Traqueia, Brônquio e Pulmão - 880

Cólon e Reto - 690

Cavidade Oral - 440

Leucemias - 440

Fígado - 430

Sistema Nervoso Central - 320

Esôfago - 270

Laringe - 260

Em mulheres

Mama feminina - 2.410

Colo do útero - 1.980

Cólon e Reto - 740

Traqueia, Brônquio e Pulmão - 650

Estômago - 630

Leucemias - 350

Ovário - 340

Fígado - 320

Glândula Tireoide - 320

Sistema Nervoso Central - 270

Total de novos casos no Norte incluindo 22 tipos de cânceres: 25.460

Fonte da estimativa: Inca