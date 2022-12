Jovem descobre câncer ao perceber que verruga do pé mudou de formato; entenda

Uma jovem, de 28 anos, foi diagnósticada com câncer melanoma após investigar uma verruga em um dos dedos do pé que mudou de formato. O caso aconteceu com a australiana Natalie Fornasier, há 8 anos. Atualmente, a jovem passa por cuidados paliativos.

Natalie Fornasier não tem melhorado nas últimas semanas. Os médicos já avisaram que não há mais tratamento possível para salvá-la. “Não é fácil admitir que estou morrendo aos 28 anos. Todos os dias, nos últimos quatro meses, chorei e gritei”, lamentou Natalie, em suas redes sociais.

Natalie vem compartilhando a luta dela contra o câncer em um perfil no Instagram, espaço onde também agradece aos seguidores pelas mensagens de amor, apoio e gentileza. Os amigos já criaram uma campanha de financiamento coletivo para cobrir as despesas do funeral e para ajudar a família a enfrentar o momento de dificuldade.

O que é um câncer melanoma?

O melanoma é um câncer que se desenvolve nos melanócitos, ou seja, nas células que dão cor à pele. É considerado de risco, porque tem potencialidade para se tornar grave, devido a reprodução celular, o que pode espalhar o câncer para outros órgãos.

Quais são os sinais de câncer melanoma?

Quem tem indicativo de câncer melanoma nota lesões na pele com mudança de cor, tamanho ou formato de pintas, manchas e sinais. É preciso monitorar possíveis sintomas. Esteja atento à assimetria, borda, coloração, diâmetro e elevação.