Ação leva bom velhinho de rapel para alegrar crianças em tratamento contra o câncer; vídeo

Já pensou acordar e dar de cara com o papai noel na janela? Foi exatamente o que aconteceu em um hospital de Porto Alegre. Agentes do Corpo de Bombeiro organizaram uma maneira divertida de alegrar a manhã de crianças em tratamento contra o câncer. Ação foi registradas por familiares que postaram as imagens nas redes sociais e já alcançou quase 50 mil pessoas e cerca de 4 mil curtidas.

Foram oito andares a serem visitados, do Hospital da Criança Santo Antônio. A parlamentar, Janaina Riva, agradeceu pelas redes sociais o empenho da equipe nesse gesto de sensibilidade e amor ao próximo, sem medidas. Assista ao vídeo.

“Difícil não se emocionar com essa ação do Corpo de Bombeiros, que levou o papai noel para visitar as crianças com câncer no HCan. Até o Daniel e o Bruno que não puderam sair do quarto receberam o carinho do bom velhinho. Parabéns a todos os bombeiros e bombeiras por esse gesto de carinho e amor, por isso que são merecidamente chamados de heróis. Bom dia!!”, disse Janaina na postagem.