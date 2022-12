Comunidade promove ‘Natal Solidário’ para famílias em Mosqueiro

Com a presença do Papai e da Mamãe Noel, a comunidade do Furo das Marinhas, em Mosqueiro, recebeu a ação Natal Solidário, na noite desta quinta-feira (15), organizada por moradores da região. A iniciativa doou brinquedos, enxovais para mulheres grávidas e cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social que residem na localidade. Esta é a 10ª edição da ação solidária.

A pedagoga Elisangela Nascimento, 44 anos, conta que a iniciativa surgiu a partir de uma graça alcançada. Há dez anos, o filho dela passou por um grave problema de saúde, quando a mãe recorreu aos céus pela cura da enfermidade. A educadora rogou a Deus, afirmando que se o filho fosse curado, todos os anos ela iria promover uma ação solidária no Natal. Com o pedido atendido, ela se uniu a amigos e familiares, colocando o projeto em prática.

“Todos os anos, nós promovemos ações para arrecadar recursos para comprar cestas básicas, alimentos e brinquedos. Essas arrecadações começam em agosto. Nós também recebemos muitas doações de alimentos não perecíveis, roupas e brinquedos”, explicou Elisangela, que coordena a ação junto do irmão Edson Dias. Ao todo, 38 pessoas ajudam a organizar o projeto intitulado “Natal Solidário, faça uma família feliz”.

A iniciativa virou uma tradição na comunidade do Furo das Marinhas, sendo esperada todos os anos pela comunidade. A ação é marcada como um momento de lazer para as crianças, com brincadeiras, Papai e Mamãe Noel, lanches e alimentos para as famílias. Neste ano, foram distribuídas 75 cestas básicas e 450 brinquedos. O evento reuniu aproximadamente 700 pessoas.