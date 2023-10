App do Bradesco fica fora do ar nesta quarta-feira (25); banco se posiciona sobre instabilidade

Uma série de reclamações de clientes do banco Bradesco foram feitas nas redes sociais sobre o aplicativo que apresentou instabilidade nsta quarta-feira(25). Ao G1, o Bradesco confirmou a situação e afirmou que equipes estão atuando para regularizar a situação o quanto antes.

VEJA MAIS

O aplicativo apresenta problemas desde o login. Alguns usuários até entram no app, mas não conseguem realizar outras ações dentro do programa, como Pix e outras transferências.

Na rede social X (antigo Twitter) usuários relataram falhas que iniciaram por volta das 9h de hoje (25) sem ainda ter um horário previsto para retorno por parte da rede bancária.

No Google Trends, plataforma que monitora as pesquisas realizadas no buscador, termos como " app Bradesco fora do ar", "Pix Bradesco fora do ar", " aplicativo Bradesco fora do ar" instabilidade" e "erro 900 Bradesco" apresentaram aumento repentino na últimas horas.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com